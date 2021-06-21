Владимирцы голосуют за название нового сквера. Голосовать за название будущего городского общественного пространства можно на официальном мэрии в разделе «Голосование за городские ..

Владимирцы голосуют за название нового сквера.Голосовать за название будущего городского общественного пространства можно на официальном мэрии в разделе «Голосование за городские проекты» и на страничках мэрии в соцсетях.Во Владимире на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира ударными темпами продолжается строительство тематического патриотического сквера.Администрация города создаёт новое городское общественное пространство по многочисленным просьбам владимирских ветеранов. Проект обсуждали во Владимире ещё в 2017 году, но тогда дальше установки закладного камня дело не сдвинулось с места.Проект начали реализовывать только после того, как глава города Андрей Шохин, выполняя просьбы уважаемых ветеранов, решил организационные и финансовые вопросы, связанные с созданием нового сквера. И в апреле этого года территорию начали благоустраивать.Благоустройство сквера площадью 3,5 га проводят, привлекая деньги из внебюджетных источников.Каким он будет?Работы разделили на 2 этапа. На 1-м этапе благоустраивают часть сквера вдоль Октябрьского проспекта. К 12 июня здесь появится вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, системы ливневой канализации и электроснабжения для устройства уличного освещения. К этому же сроку в сквере сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 кв. м, подготовят 8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей построят велодорожку общей площадью 890 кв. м.В день завершения 1-го этапа работ вдоль аллей высадят 80 алтайских кедров, которые хорошо приживаются в наших условиях. Кедры высадят уже сильные, 20-летние, высотой около 2-х метров. А всего, по словам Андрея Шохина, в сквере высадят несколько сотен деревьев разных пород - намного больше, чем тех старых и опасных деревьев, которые пришлось вырубить при проведении работ.Появится музей?На 2-м этапе работ, которые запланированы на 2022 год,в сквере появятся фонтан, санузлы, небольшая сцена, детский городок, площадка для размещения полевой кухни, локации, где могут встречаться и проводить свои мероприятия участники событий в Афганистане и других локальных конфликтах. В выставочном павильоне разместится информация обо всех владимирцах, погибших в Великой Отечественной войне,о воинах-интернационалистах. По задумке Андрея Станиславовича, там же можно будет разместить небольшой, но современный музей с образцами советского оружия, в т.ч. производившегося на заводах Коврова. Сквер по периметру будет огражден. На втором же этапе в будущем году оборудуют и входные группы.Учитывая сжатые сроки проведения работ, Андрей Шохин лично их контролирует, дважды в день бывая на объекте.