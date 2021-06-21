Это стразу два события - ХL Цветаевский фестиваль поэзии и юбилей первого в России и в мире музея Марины Цветаевой:
ХХХ лет Литературно-художественному музею Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове.
Это стразу два события - ХL Цветаевский фестиваль поэзии и юбилей первого в России и в мире музея Марины Цветаевой:
ХХХX лет Литературно-художественному музею Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове, сообщил
Старейший в России Цветаевский фестиваль поэзии в Александрове проводится с 1982 года. Литературно-художественным музеем Марины и Анастасии Цветаевых - первым цветаевским музеем в мире.Музей был открыт в 1991 г. на средства, собранные общественным Фондом музея Марины Цветаевой.
Программа юбилейного Цветаевского фестиваля поэзии. Александров 21 – 28 июня 2021 г.
21 июня понедельник Вера Смоляницкая
«Автобус»
Моноспектакль по прозе и поэмам Марины Цветаевой
ГИТИС
Зал под сводами 17 час. 30 мин.
23 июня среда Ирина Ктитарова
При участии Елены Казаковой (эвритмия)
и Татьяны Шантарович (рояль)
«Возлюбите! Не родилась еще!»
Музыкально-поэтический перформанс
ГИТИС
Московский ансамбль эвритмии имени Елены фон Негеляйн
Зал под сводами 17 час. 30 мин.
24 июня четверг Нина Мещанинова
Заслуженная артистка России
«Я люблю Вас, Марина Цветаева»
Моноспектакль
Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке
Зал под сводами 17 час. 30 мин.
26 июня суббота
1. Цветаевский семинар
2. Вернисаж
Вячеслав Почечуев
«Мысль, доверенная дереву»
Скульптура
Зал камерной музыки 12 час. 00 мин. 26.06.2021
26 июня суббота Вечер современной поэзии и музыки.
Александр Переверзин и Поэты России
Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ)
Зал под сводами 16 час. 00 мин .
27 июня воскресенье Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ)
Приношение Международного фестиваля камерной музыки имени Сергея Коршункова Цветаевскому фестивалю поэзии.
Зал под сводами 14 час. 00 мин.
28 июня понедельник Карина Дымонт
Заслуженная артистка России
Марина Цветаева «Червонный валет»
Моноспектакль
Московский театр на Юго-Западе
Зал под сводами 17 час. 30 мин.