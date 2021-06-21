Это стразу два события - ХL Цветаевский фестиваль поэзии и юбилей первого в России и в мире музея Марины Цветаевой: ХХХ лет Литературно-художественному музею Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове.

Это стразу два события - ХL Цветаевский фестиваль поэзии и юбилей первого в России и в мире музея Марины Цветаевой:ХХХX лет Литературно-художественному музею Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове, сообщилСтарейший в России Цветаевский фестиваль поэзии в Александрове проводится с 1982 года. Литературно-художественным музеем Марины и Анастасии Цветаевых - первым цветаевским музеем в мире.Музей был открыт в 1991 г. на средства, собранные общественным Фондом музея Марины Цветаевой.Программа юбилейного Цветаевского фестиваля поэзии. Александров 21 – 28 июня 2021 г.21 июня понедельник Вера Смоляницкая«Автобус»Моноспектакль по прозе и поэмам Марины ЦветаевойГИТИСЗал под сводами 17 час. 30 мин.23 июня среда Ирина КтитароваПри участии Елены Казаковой (эвритмия)и Татьяны Шантарович (рояль)«Возлюбите! Не родилась еще!»Музыкально-поэтический перформансГИТИСМосковский ансамбль эвритмии имени Елены фон НегеляйнЗал под сводами 17 час. 30 мин.24 июня четверг Нина МещаниноваЗаслуженная артистка России«Я люблю Вас, Марина Цветаева»МоноспектакльСанкт-Петербургский государственный Молодежный театр на ФонтанкеЗал под сводами 17 час. 30 мин.26 июня суббота1. Цветаевский семинар2. ВернисажВячеслав Почечуев«Мысль, доверенная дереву»СкульптураЗал камерной музыки 12 час. 00 мин. 26.06.202126 июня суббота Вечер современной поэзии и музыки.Александр Переверзин и Поэты РоссииМосковский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ)Зал под сводами 16 час. 00 мин .27 июня воскресенье Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ)Приношение Международного фестиваля камерной музыки имени Сергея Коршункова Цветаевскому фестивалю поэзии.Зал под сводами 14 час. 00 мин.28 июня понедельник Карина ДымонтЗаслуженная артистка РоссииМарина Цветаева «Червонный валет»МоноспектакльМосковский театр на Юго-ЗападеЗал под сводами 17 час. 30 мин.