Сотрудники Центра управления городскими дорогами вывозят мусор с территории главного городского кладбища, сообщили в мэрии. Работы проводятся накануне Дня памяти и скорби 22 июня. Напомним,

Сотрудники Центра управления городскими дорогами вывозят мусор с территории главного городского кладбища, сообщили в мэрии. Работы проводятся накануне Дня памяти и скорби 22 июня. Напомним, с марта этого года ЦУГД занимается обслуживанием городских кладбищ. Первую уборку в этом году провели в апреле, как только растаял снег. Теперь накопившийся мусор вывозят снова. Кстати, это не только