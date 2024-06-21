Во владимирском музее Природы открылась выставка агитационных ретро-плакатов Берегите красоту...

Во владимирском музее Природы открылась выставка агитационных ретро-плакатов "Берегите красоту земли"Об особой исторической эпохе готовы рассказать во владимирском музее Природы. Там открылась выставка агитационных ретро-плакатов - "Берегите красоту земли". Слово - Александру Сыпченко.- Самый лучший плакат, который хотели сделать афишей выставки "Береги Лесное богатство".Этот ретро-плакат художника Андрея Кинсбурского 1976 года - один из главных экспонатов выставки "Берегите красоту земли". Он наглядно демонстрирует - будущее планеты в наших руках.Куратор проекта Денис Дуденков отмечает: та точность образов, которые художники того времени изображали на плакатах, помогла сформировать экологическое мышление у целого поколения. Плакаты эпохи СССР выпускались огромными тиражами. К сожалению, сегодня их можно встретить только в музеях или частных коллекциях.Денис Дуденков, начальник сектора природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Его можно было встретить везде в свое время: в правлении колхоза, совхоза и в пионерском лагере, и в охотничьей избушке. То есть, как правило, их ламинировали раньше, и они служили довольно долго, но сейчас по прошествии многих лет все плакаты эти пришли в негодность.На выставке во владимирском Музее Природы представлено более 70 экспонатов. Около половины - это сами плакаты из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Здесь же можно увидеть памятные монеты и значки, напоминающие о важности сохранения окружающей среды. Многие из этих экспонатов актуальны и сегодня.Александр Сыпченко, корреспондент:- В советское время экологическому воспитанию уделялось особое внимание. Каждый плакат, представленный на выставке, пропагандирует бережное отношение к природе. К примеру, эта серия посвящена угрозе загрязнения водоемов.Экспозиция будет весьма полезной для владимирских школьников и студентов, - уверены организаторы. К сожалению, сегодня многие из них не придают значения проблемам экологии и сохранению природы, - говорит Денис Дуденков. Не даром авторы выставки сделали акцент на экологическом воспитании подрастающего поколения.Денис Дуденков, начальник сектора природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Логически наши плакаты можно разделить на группы. Охрана вод, охрана водоемов, общие вопросы охраны природы. Представлены плакаты художника Сивова, Лонткевича, Кинсбурского. Это известные в свое время были художники, которые занимались искусством плаката.Многие из этих имен сегодня незаслуженно забыты. К примеру, Юрий Лонткевич не только автор плакатов на тему экологии, художник долгие годы сотрудничал с издательством "Рекламфильм" и создал афиши к нескольким кинокартинам. Самая известная из них - "Багряные берега" 1980 года.А вот советский художник Анатолий Сивов работал в станковой графике - преимущественно в технике офорта - и занимался общественно-политическим плакатом. Его работы тоже представлены в музее природы.Посетить выставку "Берегите красоту земли" и своими глазами увидеть расцвет эпохи советского плаката можно до конца августа.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".