Войну глазами художников показывают картины из коллекции музея-заповедника Александровская...

"Войну глазами художников" показывают картины из коллекции музея-заповедника "Александровская слобода"Ко Дню памяти и скорби сотрудники достали из фондов полотна, тематически связанные, в первую очередь, с первым днем войны и подготовили небольшое эссе.Вот, например, картины местного наивиста Анатолия Яхругина. В июне 1941 ему было всего пять. Героев своих сюжетов он увидел, будучи ребенком, запомнил и со временем как-то по-детски наивно изобразил.Или вот - абстрактно-символическая картина под названием "Нашествие". Александровский художник - Николай Иванов-Гусаров - написал ее к 75-летию Победы. Разрушенные и полыхающие дома, черные ястребы фашистских самолетов в небе и сброшенные со стены часы, на которых застыло время начала войны - четыре часа четыре минуты. Еще один его рисунок в той же стилистике называется "Непобедимость. Возрождение".Елена Жесткова, хранитель коллекций музея-заповедника "Александровская слобода":- Используя сцены пахоты, как аллегорию, автор показывает, как русская земля оживает, очищается от вражеского присутствия. Заменившие мужчин женщины-пахари, убирают с земли фашистские каски, осколки снарядов, а белая одежда символизирует свет, чистоту и жертвенность.