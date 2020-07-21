ДТП на улице Горького во Владимире. Авария произошла в районе площади Ленина, прямо на пешеходном переходе. Столкнулись «Газель» и легковушка. Очевидцы засняли на месте ЧП даже скорую

ДТП на улице Горького во Владимире. Авария произошла в районе площади Ленина, прямо на пешеходном переходе. Столкнулись «Газель» и легковушка. Очевидцы засняли на месте ЧП даже скорую помощь и спасателей. Однако, как выяснилось, помощь экстренных служб никому не понадобилась. Пострадали только автомобили, ну а само столкновение привело к небольшому затору на дороге. По предварительной информации,