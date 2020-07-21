В регионе уже 5298 зараженных

Утром 21 июля сотрудники регионального Роспотребнадзора сообщили, что во Владимирской области за сутки выявлено еще 37 случаев заболевания коронавирусом:7 человек в Муромском районе, 7 человек в Ковровском районе, 3 человека в Петушинском районе, 3 человека во Владимире, 3 человека в Александровском районе, 3 человека в Меленковском районе, 3 человека в Юрьев-Польском районе, 3 человека в Собинском районе, 2 человека в Вязниковском районе, 1 человек в Кольчугинском районе, 1 человек в Суздальском районе, 1 человек в Гусь-Хрустальном районе.Всего же в регионе зарегистрировали уже 5298 случаев заражения COVID-19.