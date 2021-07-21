Московские кандидаты в Государственную Думу от партии Новые люди в среду, 21 июля, подают документы в территориальные избирательные комиссии. Для передвижения по городу они выбрали современный вид транспорта.

Московские кандидаты в Государственную Думу от партии "Новые люди" в среду, 21 июля, подают документы в территориальные избирательные комиссии. Для передвижения по городу они выбрали современный вид транспорта.Колонну "Новых людей" возглавил лидер московского списка, телепродюсер Сангаджи Тарбаев.Партийцы выбрали удобный и современный вид транспорта – велосипеды, электросамокаты и скейтборды. Благодаря такому решению они сократят нагрузку на улично-дорожную сеть столицы и доберутся до пункта назначения вовремя.Избирательную кампанию "Новые люди" начали 9 июля. Партийцы подали в Центральную избирательную комиссию документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, а также утверждения перечня претендентов по одномандатным округам.В общефедеральный список вошли лидер партии, известный бизнесмен и основатель компании Faberlic Алексей Нечаев, а также советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.Партия "Новые люди" зарегистрирована 1 марта 2020 году. На прошлогодних выборах ее кандидаты прошли в четыре региональных заксобрания – Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское, а на выборах в гордуму Томска политсила взяла 15%."Новые люди" делают ставку на тех, кто добился успеха в волонтерской, благотворительной и другой общественно полезной деятельности.