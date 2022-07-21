Мэрия города Владимира озвучила предварительную дату празднования 1032 дня рождения областного центра. Пока праздник намечен на 27 августа, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Сейчас в

Мэрия города Владимира озвучила предварительную дату празднования 1032 дня рождения областного центра. Пока праздник намечен на 27 августа, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Сейчас в мэрии только ищут спонсоров и планируют, как, сколько и где в этом году Владимир будет гулять на День рождения: «Мы вместе с нашими уважаемыми коллегами, профильными управлениями администрации города Владимира дорабатываем