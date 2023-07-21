Объект, возможно инфицированный АЧС, найден в Клязьминском поселении.

Во Владимирской области обнаружен пятый потенциальный очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Ковровской ветеринарной станции.Объект, возможно инфицированный АЧС, найден в Клязьминском поселении. Возле дороги между деревнями Хорятино и Старая обнаружен труп свиньи. Специалисты взяли биоматериалы на исследование.Напомним, что в Ковровском районе уже четыре очага опасного для животных вируса. Власти создали чрезвычайную которая займётся разработкой мер по ликвидации вспышек заболевания.