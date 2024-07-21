На берегу Кольчугинского водохранилища пройдёт Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка» 15...

На берегу Кольчугинского водохранилища пройдёт Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка»15 августа (2024 года) на берегу Кольчугинского водохранилища на территории сельскохозяйственного кооператива «Добросельские Дары» состоится Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка».В рамках мероприятия запланирован выпуск 10 тысяч мальков стерляди.Фестиваль проводится в год столетия Всероссийского общества охраны природы во многих Российских регионах.Это интересно!Участники мероприятия по всей стране примерно в одно время выходят на семейную рыбалку с детьми и родителями.Организаторы отмечают: «Всероссийский фестиваль «Семейная рыбалка» возвращает современные семьи к одной из давних русских традиций – рыбалке. Мастер-классы по пейзажной фотографии, рисунку и живописи, экологическому плакату, а также творческий конкурс художественных и фоторабот, плакатов, которые пройдут в рамках проекта, дадут импульс семьям развивать способности к творчеству у детей и взрослых...»Фото: https://gohi.avo.ru; архив ГТРК "Владимир"Читайте также:Рыбаки Владимирской области показали свои трофеи и рассказали о клЁвых местахhttps://vladtv.ru/society/135454/