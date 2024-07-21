Специалисты Россельхознадзора обнаружили на территории Владимира новые места, где орудует ясеневая...

Специалисты Россельхознадзора обнаружили на территории Владимира новые места, где орудует ясеневая изумрудная златка.Принято решение существенно расширить карантинную фитосанитарную зону. Очаг распространения вредителя теперь занимает практически всю территорию города.Специалисты обследовали почти десять тысяч гектаров зеленой зоны. Изумрудная златка поражает вязы, ясени и ясенелистные клены, которые растут в скверах, на улицах, придомовых территориях и составляют значительную часть парка городских деревьев.Выявлено много поврежденных. Хозяйственный вред растениям наносят личинки златки. Они проникают под кору, выгрызают спиралевидные ходы, питаются листьями в кронах. Заселенные златкой деревья погибают на третий-четвертый год, при обширном поражении - уже на следующий.Карантин по вредителю во Владимире был установлен прошлым летом. С тех пор в городе активно вырубают зараженные деревья.Это единственный способ остановить распространение насекомых.Читайте и смотрите также:Во Владимире продолжает действовать фитокарантин по ясеневой изумрудной златкеhttps://vladtv.ru/society/154156/Во Владимире начали вырубать деревья, пораженные изумрудной златкойhttps://vladtv.ru/society/154624