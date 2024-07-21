В Коврове через суд добиваются приведения физиотерапевтического отделения городской больницы в...

В Коврове через суд добиваются приведения физиотерапевтического отделения городской больницы в «рабочее» состояниеКак рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка информации СМИ и сообщении из соцсетей о ненадлежащем состоянии физиотерапевтического отделения ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2».Выяснилось, что действительно, во многих кабинетах медицинского учреждения, кроме кабинета ЛФК, а также в коридоре отделения, - многочисленные дефекты стен - трещины, выбоины, отлетевшая плитка и пр.Кроме этого, в некоторых кабинетах отсутствуют умывальники с подводкой горячей и холодной воды, а в отделении нет резервного источника горячего водоснабжения.«… По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании медицинского учреждения устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры...» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что в отношении должностного лица ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» возбуждено дело об административном правонарушении («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области