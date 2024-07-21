Заведение работало с декабря 2020 по май 2023 года.

В Коврове вынесли приговор организаторам нелегального казино на Социалистической улице. Заведение работало с декабря 2020 по май 2023 года.Перед судом предстали четверо жителей. Их признали виновными в организации и проведении азартных игр с использованием интернета. Двое подсудимых оборудовали игровой зал с компьютерами.«Две жительницы города Коврова под руководством подсудимых участвовали в проведении азартных игр», — указано в материалах.В мае 2023 года их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Жителей признали виновными: они должны заплатить штрафы в размере от 60 до 200 тысяч рублей.Напомним, что во Владимире иностранца .