Во Владимирской области появится «Муромский технополис» Предполагается, что «Муромский технополис»...

Во Владимирской области появится «Муромский технополис»Предполагается, что «Муромский технополис» будет создан уже в 2025 году. Его основная цель — подготовка квалифицированных кадров под запросы региональной отрасли машиностроения, пояснили в пресс-службе Правительства Владимирской области.В состав кластера войдут следующие предприятия региона: Муромский машиностроительный завод, Муромский завод трубопроводной арматуры, Муромский завод радиоизмерительных приборов, Муромский приборостроительный завод, Муромский стрелочный завод, ВНИИ «Сигнал», управляющая организация КЭМЗ, завод «Армтех», а также образовательные организации: Ковровский промышленно-гуманитарный колледж и Высшая государственная инженерно-техническая школа (колледж) имени Д.К. Советкина.Ядром кластера определена Муромская государственная инженерно-техническая академия.Напомним, в этом году Владимирская область вошла в число победителей конкурса Министерства просвещения России на предоставление в 2025 году господдержки на развитие образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Размер гранта составил 100 млн рублей.«… Кроме того, на реализацию проекта будет выделено 16,2 млн рублей из областного бюджета и 18 млн рублей из средств работодателей и внебюджетных средств образовательных организаций. Их направят на создание новых образовательных пространств, оснащённых современным и высокотехнологичным оборудованием. В регионе уже созданы 2 кластера федерального проекта «Профессионалитет» - химический на базе Гусевского стекольного колледжа и машиностроительный на базе Энергомеханического колледжа Ковровской государственной технологической академии...» - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области