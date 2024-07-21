Жители Владимирской области лишь за одну неделю перевели аферистам 26 миллионов рублей. Об этом...

Жители Владимирской области лишь за одну неделю перевели аферистам 26 миллионов рублей.Об этом информируют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Например, в начале июля «специалист службы безопасности банка» лишил 47-летнего жителя Мурома более 1 млн. рублей.Мошенник заверил мужчину, что его сбережения необходимо срочно перевести на безопасный счет, так как замечены «подозрительные движения», мол, неизвестные пытаются похитить деньги.«Безопасный счет» оказался счетом аферистов. Своих денег местный житель, увы, лишился.10 июля 58-летняя жительница Мурома, поверив телефонному мошеннику, сообщившему, что по персональным данным женщины неизвестные пытаются оформить кредит, стала «заложницей» преступной схемы. Пострадавшая лишилась почти 1 500 000 рублей.«… 12 июля, под предлогом отмены ранее оформленного кредита, аферист завладел деньгами 52-летнего жителя Селивановского района (1 192 000 рублей). Оказалось, что большую часть суммы мужчина взял в кредит в ряде банков...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В настоящее время по всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам мошенничества.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений