Белое белье во всех отелях 0 не случайность и не следование мимолетной моде, а продуманный выбор, продиктованный четкими и весьма практичными соображениями

Белое белье во всех отелях 0 не случайность и не следование мимолетной моде, а продуманный выбор, продиктованный четкими и весьма практичными соображениями. Белый цвет в данном случае – это символ чистоты и честности. Белоснежное белье невольно ассоциируется с порядком, стерильностью и безупречной гигиеной. Любое пятнышко, волосок или пылинка сразу бросаются в глаза, словно отель заявляет: "Нам нечего скрывать, у нас идеально чисто!". Даже самый скромный номер с белым бельем выглядит более ухоженным, свежим и аккуратным.К тому же белый цвет – это воплощение универсальности и порядка, что особенно важно в гостиничном бизнесе, где масштабируемость и стандартизация играют важную роль. Когда отель располагает сотнями номеров, практически невозможно обеспечить идеальное сочетание разных комплектов белья. Белый цвет решает эту задачу элегантно и просто: все сочетается со всем, создавая гармоничный и безупречный вид.В отличие от цветного белья, которое требует деликатного ухода, щадящих режимов стирки и со временем выцветает, белое белье можно смело отбеливать, кипятить и дезинфицировать при высоких температурах, не боясь испортить его внешний вид. При этом на цветном белье легко замаскировать пятна, что совершенно недопустимо для гостиничного формата.Многие отели предпочитают не покупать, а брать белое постельное белье в аренду, пользуясь услугами аутсорсинга текстиля. Компании-партнеры регулярно поставляют чистые комплекты, забирая грязные для стирки, дезинфекции и глажки. Обслуживание сотен простыней, наволочек и пододеяльников своими силами требует значительных ресурсов и времени, что делает аренду более рентабельной.