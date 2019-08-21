Сквер предложили назвать в честь Героя Социалистического труда Павла Зернова

Сквер предложили назвать в честь Героя Социалистического труда Павла ЗерноваСквер, расположенный в районе дома №207 по улице Добросельской, решили назвать «Зерновски».Такое обращение поступило в мэрию от ветеранов подразделений особого риска Владимирской области. На территории сквера установили мемориальную доску в честь сотрудников подразделений особого риска, там ветераны проводят встречи. Сквер они предложили назвать в честь Героя Социалистического труда Павла Зернова, родившегося в деревне Литвиново Юрьевского уезда Владимирской губернии. Он внес огромный вклад в разработку отечественной атомной программы.