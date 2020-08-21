Седьмая по счету «Музыкальная экспедиция» будет стартовать из Патриаршего сада. Начинается серия уникальных концертов в разных точках области с 21 августа. Слушателям первого

Седьмая по счету «Музыкальная экспедиция» будет стартовать из Патриаршего сада. Начинается серия уникальных концертов в разных точках области с 21 августа. Слушателям первого выступления участников «Музыкальной экспедиции», среди которых будет и губернатор, обещают Джазовую феерию. В этом году в составе выездной концертной команды выступят скрипачи Елена Ревич и Никита Борисоглебский, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, пианист Пётр Лаул, флейтист