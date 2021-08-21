Когда станет чисто? Жители домов 185 и 189 по улице Лакина с мая ждут, когда вывезут спиленные ветки и строительный мусор на дороге около их домов. А куча только растёт. За несколько месяцев на

Когда станет чисто? Жители домов 185 и 189 по улице Лакина с мая ждут, когда вывезут спиленные ветки и строительный мусор на дороге около их домов. А куча только растёт. За несколько месяцев на ней появились бутылки, упаковки от продуктов и другой мусор. Местные жители говорят, что изначально намусорили рабочие, которые устанавливали шумозащитные экраны вдоль