Компания «Энергосбыт Волга» сообщает о новых случаях мошенничества в сфере ЖКХ. Аферисты звонят пожилым людям и предлагают оформить льготы. Сигналы о таких случаях поступили из

Компания «Энергосбыт Волга» сообщает о новых случаях мошенничества в сфере ЖКХ. Аферисты звонят пожилым людям и предлагают оформить льготы. Сигналы о таких случаях поступили из Александровского и Муромского районов. Злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовой компании и рекомендуют оформить льготу на оплату электричества. Жертв они выбирают преимущественно старше 60 лет. У пенсионеров требуют сообщить личные данные: ИНН,