Ляйсан Утяшева была жестоко обманута.

Ляйсан Утяшева была жестоко обманута.Недавно на всю страну прогремела историю обманутой Ларисы Долиной, которая отдала мошенникам крупную сумму денег и лишилась своей шикарной квартиры в Хамовниках. Коллеги по цеху, чтобы поддержать певицу, наперебой начали рассказывать истории, как и они когда-то попались на уловки злоумышленников.Теперь настала очередь телеведущей Ляйсан Утяшевой. Она тоже оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории. Все начиналось довольно банально. Менеджеру супруги Павла Воли написали в мессенджере якобы от гендиректора торгового центра "ЦУМ".По словам сотрудницы, магазин устроил ликвидацию люксовой косметики и дарит скидку 70% на парфюм с нарушенной упаковкой. Женщина хотела обговорить этот вопрос с Утяшевой, но менеджер заверила, что сама передаст информацию спортсменке.Девушка рассказала про предложение Ляйсан и ее визажисту. Обе согласились и закупили около 10 флаконов духов, кремы для лица, сыворотки и прочую косметику на сумму более 100 тысяч рублей. Дальше все пошло по классическому сценарию.Курьер будто бы привез заказ по адресу, но никого не обнаружил, оставил его на ручке двери и отправился на другое задание. В итоге женщины обнаружили вместо люксовой косметики дурнопахнущую жидкость без заводских упаковок. "Директор ЦУМа" согласилась вернуть деньги и запросила реквизиты, но затем пропала и на связь больше не вышла. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию, которая уже начала проверку.