Сейчас уголовное дело передали для рассмотрения в суд.

В городе Собинки во Владимирской области двоюродные братья пристали к мужчине, который вышел на прогулку с женой и двухлетней дочерью. Они избили незнакомого человека за отказ дать закурить.Все выглядит так, как будто криминальные 90-е возвращаются на улицы российских городов: люди не чувствуют себя в безопасности. Подробности — в материале .Напали посреди дняИнцидент произошел 27 мая. 34-летний местный житель пришел вместе с супругой и ребенком в сквер на улице Дмитрова в центре города. Пока девочка гуляла на детской площадке, родители сидяли рядом на скамейке. Один из хулиганов подошел к мужчине и попросил сигарету. Ранее они не были знакомы.Услышав отказ, он позвонил брату и позвал его «на разборки». Оба агрессора находились в состоянии алкогольного опьянения. Они начали избивать мужчину прямо у детской площадки. Вокруг было много прохожих, но никто не пришел на помощь человеку: по всей видимости, решили не вмешиваться в конфликт.Только жена попыталась оттащить хулиганов от супруга и просила окружающих разнять драку. Видео с камер наблюдения разлетелось во соцсетям после стычки. Агрессивных мужчин оттащили от жертвы их же приятели, которые не застали начало «ссоры». За ними на место приехали полицейские.Избитого мужчину врачи доставили в Собинскую центральную районную больницу. Из-за подозрения на травму головы их отправили во Владимир. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. В скором времени мужчину выписали.Был освобожден по УДОСейчас в отношении братьев, 25 и 30 лет, утвердили обвинительное заключение. Расследованием занимался региональный Следственный комитет.Мужчин обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением насилия к гражданам.Один из молодых людей был неоднократно судим за преступления против собственности. По последнему приговору он вышел из колонии по УДО в марте 2024 года. В ходе расследования братья признали вину в полном объеме.Редакция следит за ходом судебного процесса.СтатистикаПравда ли за последние годы увеличилось число нападений? Статистика свидетельствует об обратном. По официальным данным управления МВД России по Владимирской области, за прошлый год в регионе зарегистрировали 15 986 преступлений. Их число снизилось на 1,6% по сравнению с 2022 годом.Но тенденцию сложно назвать благополучной, потому что четверть всех преступлений приходится на категории тяжких и особо тяжких. Количество зарегистрированных убийств выросло на 7% по отношению к 2022 году. Снизилось число изнасилований, угонов, краж и распространения наркотиков.