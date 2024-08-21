Сейчас уголовное дело передали для рассмотрения в суд.
В городе Собинки во Владимирской области двоюродные братья пристали к мужчине, который вышел на прогулку с женой и двухлетней дочерью. Они избили незнакомого человека за отказ дать закурить.
Все выглядит так, как будто криминальные 90-е возвращаются на улицы российских городов: люди не чувствуют себя в безопасности. Подробности — в материале .
Напали посреди дня
Инцидент произошел 27 мая. 34-летний местный житель пришел вместе с супругой и ребенком в сквер на улице Дмитрова в центре города. Пока девочка гуляла на детской площадке, родители сидяли рядом на скамейке. Один из хулиганов подошел к мужчине и попросил сигарету. Ранее они не были знакомы.
Услышав отказ, он позвонил брату и позвал его «на разборки». Оба агрессора находились в состоянии алкогольного опьянения. Они начали избивать мужчину прямо у детской площадки. Вокруг было много прохожих, но никто не пришел на помощь человеку: по всей видимости, решили не вмешиваться в конфликт.
Только жена попыталась оттащить хулиганов от супруга и просила окружающих разнять драку. Видео с камер наблюдения разлетелось во соцсетям после стычки. Агрессивных мужчин оттащили от жертвы их же приятели, которые не застали начало «ссоры». За ними на место приехали полицейские.
Избитого мужчину врачи доставили в Собинскую центральную районную больницу. Из-за подозрения на травму головы их отправили во Владимир. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. В скором времени мужчину выписали.
Был освобожден по УДО
Сейчас в отношении братьев, 25 и 30 лет, утвердили обвинительное заключение. Расследованием занимался региональный Следственный комитет.
Мужчин обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением насилия к гражданам.
Один из молодых людей был неоднократно судим за преступления против собственности. По последнему приговору он вышел из колонии по УДО в марте 2024 года. В ходе расследования братья признали вину в полном объеме.
Редакция следит за ходом судебного процесса.
Статистика
Правда ли за последние годы увеличилось число нападений? Статистика свидетельствует об обратном. По официальным данным управления МВД России по Владимирской области, за прошлый год в регионе зарегистрировали 15 986 преступлений. Их число снизилось на 1,6% по сравнению с 2022 годом.
Но тенденцию сложно назвать благополучной, потому что четверть всех преступлений приходится на категории тяжких и особо тяжких. Количество зарегистрированных убийств выросло на 7% по отношению к 2022 году. Снизилось число изнасилований, угонов, краж и распространения наркотиков.