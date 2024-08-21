Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.

Собинская межрайонная прокуратура контролирует реализацию мероприятий этого проекта на своей территории. Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.В декабре 2022 года ГБУЗ ВО «Собинская районная больница» заключила контракт с ООО «МБ ИНЖИНИРИНГ» на сумму более 600 миллионов рублей для строительства новой поликлиники в Собинке. Ожидается, что объект будет введён в эксплуатацию в декабре 2024 года.Прокурор Собинского района Виктор Коновалов и его заместитель Наталья Вельчинская посетили строительную площадку, чтобы проверить ход работ. Чтобы избежать задержек в приобретении медицинского оборудования стоимостью около 150 миллионов рублей, прокуратура предупредила руководителя подрядной организации о необходимости соблюдения сроков.Исполнение контракта находится под контролем, с регулярными выездами на объект, который имеет социальное значение.