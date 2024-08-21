Президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в открытии нового детского медицинского центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

Президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в открытии нового детского медицинского центра имени Леонида Рошаля в Красногорске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.«Сегодня у нас важный день — глава государства приехал наоткрытие детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Здесьсобрана команда лучших специалистов и современное оборудование, что позволитоказывать бесплатную медицинскую помощь детям со всей России», – заявил губернаторПодмосковья Андрей Воробьев.В церемонии также участвовали заместитель руководителяАдминистрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения МихаилМурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, детскийхирург Леонид Рошаль.Идея создания центра была поддержана президентом в феврале2019 года. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Врачи рассказали президенту о возможностях новой клиники,подчеркнув, что здесь смогут проводить операции детям с врожденными порокамисердца с момента рождения. Центр также предоставляет комплексное лечение иреабилитацию, обеспечивая всесторонний уход за пациентами в первые месяцыжизни.Детский клинический центр имени Рошаля — это крупный проектв сфере здравоохранения Московской области. В его составе 16 стационарныхотделений на 461 койку, 23 операционные, четыре реанимационных отделения,включая специализированное для новорождённых.Также на территории центра есть вертолетная площадка длясанитарной авиации. Здесь будут работать более 1,6 тыс. специалистов, аежегодно клиника сможет принимать около 15 тыс. стационарных пациентов ипредоставлять консультации и обследования еще 150 тыс. детей.