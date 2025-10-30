В самолете на соседних креслах блондинка и адвокат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачивается и смотрит в иллюминатор.
Адвокат блондинке:
- Давайте я Вам задаю вопрос, если вы не знаете ответ - Вы мне 5 долларов. Потом Вы мне задаете вопрос, если я не знаю ответ - я Вам 500 долларов.
Блондинка соглашается.
Адвокат:
- Каково расстояние от Луны до Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 долларов.
Блондинка:
- Кто поднимается в гору на трех ногах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат обзвонил всех друзей, перерыл Интернет, ответа найти не может.
Делать нечего, отдает блондинке 500 долларов и спрашивает:
- Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 долларов и отворачивается к иллюминатору.
еще анекдот!