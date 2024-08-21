О процессе рассказали представители городской администрации у себя в телеграм-канале.

Сотрудники ЦУГД продолжают работу по поддержанию красоты и здоровья зеленых насаждений города. О процессе рассказали представители городской администрации у себя в телеграм-канале.Ведется активная обрезка кустарников для создания эффектных "живых изгородей". Работы уже завершены в центре города на улицах Большая Московская, Большая Нижегородская, Добросельская, а также на городских общественных пространствах. В настоящее время обрезка проходит на улице Гагарина.Параллельно продолжаются плановые работы по обрезке сухих, аварийных и пораженных вредителями деревьев. В данный момент работы ведутся на улице Муромской, от остановки общественного транспорта до моста через Клязьму. Также осуществляется забота о чистоте города: обрезанные ветки перерабатываются в щепу, а крупные порубочные остатки оперативно вывозятся.