Администрация Селивановского района информирует о временном закрытии пешеходного деревянного моста около железнодорожного «красного» моста. В связи с доставкой земснаряда к месту ..

Администрация Селивановского района информирует о временном закрытии пешеходного деревянного моста около железнодорожного «красного» моста. В связи с доставкой земснаряда к месту проведения работ по расчистке реки Колпь, 21 и 22 августа будет осуществляться разбор пешеходного деревянного моста.Эти временные меры необходимы для обеспечения безопасности и эффективного выполнения работ. Рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные неудобства.