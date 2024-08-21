Ремонт дорог в Собинском районе Владимирской области идёт активными темпами. В текущем сезоне специалисты уже восстановили 4 больших участка автомобильных трасс.

Ремонт дорог в Собинском районе Владимирской области идёт активными темпами. В текущем сезоне специалисты уже восстановили 4 больших участка автомобильных трасс. Об этом 20 августа рассказала регионального правительства.Так, в селе Рождествено рабочие отремонтировали дорогу, ведущую к местной школе. На автотрассе «Ставрово – Кишлеево» дорожники обновили участок протяжённостью 0,55 км. В селе Березники починили дорогу, по которой можно выехать на центральную улицу к сельскому ФАПу и храму. А в селе Фетинино восстановили участок проезжей части, ведущий к остановке общественного транспорта и родинку.«Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем», - говорится в сообщении пресс-службы Владимирской области.