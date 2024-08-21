Субсидия доступна тем учителям, которые устраиваются на вакантную ставку, пустовавшую не менее трех месяцев.

С 1 сентября 2024 года во Владимире вводится новая мера поддержки для учителей. Педагоги, не имеющие собственного жилья, смогут получать по 15 тысяч рублей в месяц на аренду квартиры.Субсидия доступна тем учителям, которые устраиваются на вакантную ставку, пустовавшую не менее трех месяцев. Для получения субсидии необходимо соблюдение ряда условий:- У учителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья во Владимирской области или договора социального найма;- Работа в школе должна быть основной, а нагрузка составлять не менее 24 часов в неделю, работа по совместительству не допускается.Возрастных ограничений нет. Субсидия предоставляется на срок в один год.