Парковая полоса вдоль русла Лыбеди обречена стать цепочкой сквериков?

Парк в долине Лыбеди был запланирован еще в середине советской власти. Недавно раскопали документы, где длинной и широкой полосой парково-пешеходная зона была намечена от Пекинки – через «Факел» - через нынешние заброшенные «старые сады» - и вдоль нынешней Лыбедской магистрали – аж до площади Фрунзе.Жизнь и рыночная экономика внесли свои коррективы. Застроенный усадебными домами микрорайон «Марьинка», как и кинотеатр «Факел», вписывались в концепцию парковой полосы вполне. Многоэтажная застройка, начавшая в лихие 90-е отъедать куски территории, закрепленные за политехническим и педагогическим институтами – уже нет. Идея единой большой зеленой зоны забылась, да и вспоминать о ней было – невыгодно…Проблема парков в том, что они не приносят ничего … кроме пользы. Никакой прибыли. Одни расходы. Даже если речь идет о небольшом парке 850-летия, фактически сквере. А когда серьезный парк еще только предстоит создать – денег требуются миллиарды. Их в обозримом будущем нет, и не будет. Отсюда единственный – разной степени паршивости – выход: застраивать. А на вырученные деньги как-то облагораживать то, что останется.По факту, так и происходит уже не первый десяток лет. Только без малейших отчислений в пользу бедных парков. Налицо большой квартал между «Домом творчества юных» и тем, что осталось от Козьего парка (он же «Парк счастливых»). Судьба территории бывшего вещевого рынка «Факел» и вовсе была предрешена – только вместо первоначально задуманного крытого рынка тут растет жилье.Лыбедский парк (или «Старые сады», или «Центрл-парк») – это меньше половины от того, что мечталось строителям социалистического «завтра». Шуму вокруг него много, но тренд один – застройка. Если не почти целиком, как предлагалось несколько лет назад – то наполовину, на треть.И дело, действительно – не только в жажде наживы… Ну поставили в нем общественники и вовремя примкнувший к ним губернатор Сипягин 7 скамеек… Окрестное быдло уже успело их изрисовать и вскоре, несомненно, сломает. Даже на охрану, а тем более на освещение территории нужны приличные деньги, которых городской казне негде взять. Потому и уже в который раз, будто бы «случайно», в планировке будущей парковой зоны «появляются» куски под застройку.Между прочим, они – один из немногих вариантов спасения для владимирского строительного комплекса. Продажи жилья стоят уже пятый год, поскольку беднеющее население не в силах брать его даже в ипотеку, офисных и торговых площадей во Владимире – уже сейчас в избытке. Так что объявленное на днях банкротство СК «Вертикаль» - это только начало конца. Разве что строительство особо интересных объектов в «зеленом сердце» города еще как-то может оживить рынок коммерческой недвижимости.Все это очень безысходно. Выбить в Москве финансы на чудо-парк – было бы под силу Светлане Орловой, с ее правильной партийностью и колоссальной пробивной силой. Построила же она Лыбедскую магистраль, смогла. Впрочем, дважды против проголосовав, по выбывшим кандидатам не плачут…Скорее всего, владимирцам постепенно придется привыкнуть к мысли, что сильно зелено – не будет. Вдоль Октябрьского проспекта кто-нибудь что-нибудь да постоит. А вокруг прудов - по остаточному принципу - газончики да плиточка. И резиновое футбольное поле приткнут. Все, как «мы любим» - как во дворах спальных районов. Глядишь, и так сойдет.И.СмирновФото Владимира Чучадеева