Как выяснилось, в цехе, где готовились продукты, допускалась масса нарушений

Как выяснилось, в цехе, где готовились продукты, допускалась масса нарушенийВо Владимире мужчина отравился суши из интернет-магазина и обратился в Роспотребнадзор.Деятельность цеха, готовившего "роковые" суши, приостановили на 30 суток. Такое решение вынес Ленинский районный суд, рассмотрев результаты проверки управления Роспотребнадзора.Выяснилось, что в цехе, где готовили суши, отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды. Стены производственных помещений оклеены бумажными обоями, что полностью исключает проведение влажной уборки и дезинфекции. А потолок и вовсе закрывают картонные панели. Не нашли специалисты и бактерицидной лампы, зато зафиксировали нарушение товарного соседства при хранении продуктов питания.Производственный контроль за качеством изготавливаемой продукции, мойкой и дезинфекцией инвентаря и оборудования в цеху также не производился.