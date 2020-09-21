Информация, собранная через портал, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения.

На Едином портале Госуслуг запущен сервис для отзывов о качестве бесплатного горячего питания школьников. Родители учеников с 1 по 4 классы смогут оставить отзыв, жалобу или предложение. Необходимо заполнить специальную форму обратной связи. Информация, собранная через портал, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат Правительства и Минпросвещения в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием в регионах России. Ответ на обращение поступит в личный кабинет и электронный адрес заявителя в течение 15 дней. Напомним, что система бесплатного горячего питания с 1 сентября для учащихся младших классов, организована по поручению Президента Владимира Путина. Владимирская область для организации горячих завтраков и обедов для учеников начальной школы выделила из федерального бюджета более двухсот миллионов рублей.Готовы ли школы Владимира к обеспечению младших школьников бесплатным горячим питанием и насколько качественными будут продукты для детей, .