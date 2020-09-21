Во Владимире направлено в суд уголовное дело о разбое и убийстве пожилой женщины.

Во Владимире направлено в суд уголовное дело о разбое и убийстве пожилой женщины. Перед судом предстанут двое мужчин и женщина.По информации областной прокуратуры, преступление было совершено 23 июля прошлого года. Мужчины проникли в квартирупенсионерки. Один из преступников деревянной мебельной ножкой нанес женщине несколько ударов по голове. Спасаясь от побоев, потерпевшая попыталась пройти к входной двери, но второй мужчина преградил ей путь, повалил на пол иподельник продолжил нанесение ударов по различным частям тела.Несмотря на причиненные повреждения, женщина подавала признаки жизни, поэтому злоумышленники дополнительно удушили ее подушкой. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.Далеепреступники обыскали квартиру, похитили из кармана кофты убитой кошелек с 2,5 тыс. рублей. О совершенном преступлении они рассказали внучке убитой, которая решила скрыть содеянное и выбросила орудие убийства.Также женщина и ее близкий знакомый обвиняются в краже денег у потерпевшей в размере не менее 50 тыс. рублей, которую они совершили незадолго до убийства.