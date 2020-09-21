Муромлянин припарковал свой автомобиль на одной из площадей города. Вернувшись с работы, он обнаружил, что на его машину упало огромное дерево.

Муромский городской суд рассмотрит исковое заявление местного жителя к МБУ округа Муром «Благоустройство» о возмещении материального ущерба.На сайте суда сообщается, что летом муромлянин припарковал свой автомобиль на одной из площадей города. Вернувшись с работы, обнаружил, что на его машину упало огромное дерево, тем самым повредив автомобиль, в результате чего ему причинен материальный ущерб.