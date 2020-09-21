Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась пожилая местная жительница, сообщившая, что на неё совершил нападение сосед.Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, пенсионерка рассказала, что пьяный мужчина, проживающий в одной из соседних квартир, проник в её жилище и потребовал передать имеющиеся деньги и продукты. Получив отказ, злоумышленник стал угрожать ножом. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала фигуранту имевшиеся дома продукты, после чего сосед скрылся.Оперативники, уточнив у заявительницы приметы нападавшего, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали подозреваемого, ранее судимого 36-летнего местного жителя.В настоящее время по данному факту следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Сотрудники полиции проводят проверку на причастность задержанного к иным имущественным преступлениям.Подозреваемый заключен под стражу.