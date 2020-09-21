- От костюмов до фольклора. Гороховецкий район стал межрегиональным центром исторического наследия...

- Неблагоустроенный Благодар. Почему застройщик коттеджного поселка в черте города Радужный не довел дело до конца?- Наши сани едут сами. Первая в России коммерческая перевозка под управлением искусственного интеллекта стартовала из Владимира.- От костюмов до фольклора. Гороховецкий район стал межрегиональным центром исторического наследия.Об этом и не только «Вести» расскажут в 14.25 на канале «Россия».