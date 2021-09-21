Остался без родителей и без дома. Виталий Федоров уже несколько лет борется с районными чиновниками, чтобы получить жилплощадь. После выпускного из детдома, государство обязано было

Остался без родителей и без дома. Виталий Федоров уже несколько лет борется с районными чиновниками, чтобы получить жилплощадь. После выпускного из детдома, государство обязано было предоставить молодому человеку квартиру, в родном для него Киржаче, ведь ни родителей, ни попечителей у Виталия нет. Но что-то пошло не так. Виталий Федоров, сирота: – Мне 38. – Где