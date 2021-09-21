Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 300 тысяч рублей.

Сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району в результате оперативных мероприятий пресечен факт реализации контрафактной обуви.Полицейские получили информацию о том, что в одном из магазинов на продажу выставлена обувь с логотипами известного бренда, предположительно, имеющая признаки контрафакта. В ходе проверки информация нашла своё подтверждение.Из торговой точки полицейские изъяли и направили на исследование более 30 пар обуви с товарным знаком популярного производителя. Результаты экспертизы подтвердили, что представленная продукция имеет признаки несоответствия оригинальной.Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 300 тысяч рублей.Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемой, 54-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».