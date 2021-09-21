Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение всего дня 21 сентября на западе региона: в Киржачском, Петушинском, Александровском, Кольчугинском и Гусь-Хрустальном районах, ожидаются сильные дожди.В МЧС напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП.Жителям Владимирской области рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Номера экстренных служб - 101, 112.