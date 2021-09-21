Оценить и повысить уровень экономической грамотности. Жителей Владимирской области приглашают написать экономический диктант. Для этого любому человеку нужно зарегистрироваться на сайте

Оценить и повысить уровень экономической грамотности. Жителей Владимирской области приглашают написать экономический диктант. Для этого любому человеку нужно зарегистрироваться на сайте Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org. Участие добровольное и бесплатное. Доступ к тестовым заданиям диктанта будет открыт 12 октября с 05:00 до 22:00 на сайте www.diktant.org. Задания разработаны методической комиссией, в состав которой входят ведущие ученые