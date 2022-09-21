Бывшему главе города Коврова предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он не обеспечил инфраструктурой земельные участки, выделенные многодетным семьям, сообщили в

Бывшему главе города Коврова предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он не обеспечил инфраструктурой земельные участки, выделенные многодетным семьям, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что администрацией города Коврова в период с 21.03.2016 по 27.05.2020, а также с 06.11.2020 по 29.03.2021 бесплатно в общую долевую собственность предоставлены земельные участки 37 многодетным семьям с подведенными