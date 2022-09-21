В Юрьев-Польском на трассе у села Федоровское 21 сентября сгорел грузовой автомобиль. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели получили вызов в 10:54. На месте к

В Юрьев-Польском на трассе у села Федоровское 21 сентября сгорел грузовой автомобиль. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели получили вызов в 10:54. На месте к приезду пожарных наблюдалось открытое горение кабины Камаза. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 2 кв.м. От огня пострадала кабина, перехода огня на