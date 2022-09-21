В Экспоцентре можно не только приобрести различную продукцию пищевой промышленности, но и продегустировать её.

Во Владимире открылась выставка «ВладПродЭкспо», на которой представлены 70 участников из 17 субъектов страны. Мероприятие организует Торгово-промышленная палата региона.В Экспоцентре можно не только приобрести различную продукцию пищевой промышленности, но и продегустировать её. Ассортимент товаров весьма широк: от деликатесов до рассады для огорода.Кроме того, мероприятие даёт возможность обсудить проблемы отрасли и продемонстрировать свои успехи.«Наш регион полностью обеспечивает себя продуктами питания. Ожидается, что в 2022 году объёмы производства пищевой промышленности превысят 200 млрд рублей. Средняя динамика роста ежегодно составляет 10%. Владимирская область производит продуктов питания в два раза больше, чем может потребить», - подчеркнул директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В рамках выставки также состоится конкурс качества товаров и пройдёт Совет рынка.