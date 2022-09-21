В 2022 году во Владимирской области адресную помощь на основании социального контракта получили...

В 2022 году во Владимирской области адресную помощь на основании социального контракта получили 1227 человекВ этом году увеличен размер единовременных выплат в рамках предоставления социального контракта: на осуществление предпринимательской деятельности – с 250 до 350тыс. рублей; на ведение личного подсобного хозяйства – со 100 до 200 тыс. рублей.Право на получение помощи в рамках соцконтракта предоставляется малообеспеченным гражданам, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную во Владимирской области на момент обращения.Заявление на предоставление помощи на основании социального контракта подаётся в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Также необходимо предоставить сведения о составе и доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.Назначение и выплата средств производится по решению межведомственной комиссии, в состав которой входят представители органов исполнительной власти в сфере образования, занятости населения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, а также представители органов местного самоуправления.В 2022 году выплаты по соцконтракту получили 1227 семей на общую сумму 184 млн. рублей. Они были направлены на поиск работы, развитие предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и стабилизацию финансового положения после трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: pxfuel.com