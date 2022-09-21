В 2022 году во Владимирской области адресную помощь на основании социального контракта получили...
В 2022 году во Владимирской области адресную помощь на основании социального контракта получили 1227 человек
В этом году увеличен размер единовременных выплат в рамках предоставления социального контракта: на осуществление предпринимательской деятельности – с 250 до 350тыс. рублей; на ведение личного подсобного хозяйства – со 100 до 200 тыс. рублей.
Право на получение помощи в рамках соцконтракта предоставляется малообеспеченным гражданам, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную во Владимирской области на момент обращения.
Заявление на предоставление помощи на основании социального контракта подаётся в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Также необходимо предоставить сведения о составе и доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.
Назначение и выплата средств производится по решению межведомственной комиссии, в состав которой входят представители органов исполнительной власти в сфере образования, занятости населения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, а также представители органов местного самоуправления.
В 2022 году выплаты по соцконтракту получили 1227 семей на общую сумму 184 млн. рублей. Они были направлены на поиск работы, развитие предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и стабилизацию финансового положения после трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Фото: pxfuel.com