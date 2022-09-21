В регионе в основном циркулируют риновирусы.

Во Владимирской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 116%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.За неделю с симптомами простуды к медикам обратилось 14 629 человек, среди них 6 506 юных пациентов. Превышение эпидемических показателей выявлено у всех категорий граждан: 15 лет и старше - на 219,7%; 7-14 лет – на 98,1%; 3-6 лет – на 18,4%.В регионе в основном циркулируют риновирусы.Добавим, что в области началась прививочная компания. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства, детям - в школах.