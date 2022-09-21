Прокурором Юрьев-Польского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя,...

Прокурором Юрьев-Польского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве.В ходе следствия установлено, что в начале июля этого года мужчине позвонила его падчерица и сообщила о том, что ее жизни угрожает бывший муж. В подтверждение своих доводов женщина направила аудиофайлы с угрозами, которые отчим прослушал.Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, обвиняемый задумал убить бывшего зятя. С этой целью он взял нож и стал караулить экс-супруга у дома падчерицы.Около 23 часов 15 минут последний прибыл к дому бывшей жены, где между ними произошла ссора, очевидцем которой стал обвиняемый. После завершения конфликта злоумышленник проследовал за потерпевшим и нанес тому с силой 3 удара клинком ножа в переднюю и левую боковую поверхность грудной клетки. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, попытался убежать, но потерял равновесие и упал на землю. Обвиняемый с силой нанес ему еще один удар в заднюю поверхность шеи, после чего с места совершения преступления скрылся.Потерпевший скончался в больнице от обильной кровопотери в результате причиненных ему телесных повреждений.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Юрьев-Польский районный суд. За совершённое преступление мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Фото: pxfuel.com