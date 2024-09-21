Екатерина Климова остается привлекательной даже после рождения четверых детей.

Екатерина Климова остается привлекательной даже после рождения четверых детей.Екатерина Климова недавно поделилась в личном блоге весьма пикантными фото из круиза по Волге. Путешествуя на теплоходе актриса облачилась в белые шорты и джинсовое мини-платье. Этот наряд удачно подчеркнул ее стройные ноги и фигуру.Поклонники не смогли оставаться равнодушными и оставили множество комментариев с восхищением в адрес многодетной матери."Вау, какая красотка!", "Само совершенство", "Разве такие женщины бывают?", – восхваляли своего кумира фанаты.Такую стройную фигуру актрисе удалось сохранить после рождения четверых детей. Актриса является тем самым редким примером, когда женщина успевает работать и заниматься семьей. Хотя Климова признавалась, что это только видимость. На самом деле, она ничего толком не успевает. Многодетность, карьера и отношения одновременно – это иллюзия. Почти все ее время посвящено съемкам, она редко бывает дома, но при этом своей главной ролью считает роль матери.Несмотря на занятость, Екатерина трижды была замужем. От первого брака у нее осталась дочь Елизавета. Во втором браке с Игорем Петренко у нее родились два сына. В 2015 году она снова вышла замуж за актера Гелу Месхи, с которым она родила дочь Изабеллу. В июне 2019 года по инициативе Климовой брак был расторгнут в суде.