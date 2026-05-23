В администрации города сообщили, что специалисты ликвидировали повреждение на сетях водоснабжения в районе дома № 85Б по улице Горького в областном центре. Подача воды в жилые дома

В администрации города сообщили, что специалисты ликвидировали повреждение на сетях водоснабжения в районе дома № 85Б по улице Горького в областном центре. Подача воды в жилые дома полностью возобновлена. Рабочие приступили к засыпке разрытия, пока щебнем. Укладка асфальта будет выполнена чуть позже. По технологическим нормам грунту необходимо время, чтобы полностью «улечься» и уплотниться. Это обязательное