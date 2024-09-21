«Косые дожди с далекого берега» омывают землю. Причем так сильно, что пробили отмостку возле старого общежития. Речь о доме 1«В» на Тракторной. Это кадры июньских ливней. Сейчас за окном

«Косые дожди с далекого берега» омывают землю. Причем так сильно, что пробили отмостку возле старого общежития. Речь о доме 1«В» на Тракторной. Это кадры июньских ливней. Сейчас за окном солнце, но местные в предвкушении осенней непогоды. Для жильцов первых этажей «Унылая пора» вовсе не «очей очарованье», а нескончаемый потоп и сырость. Хамида Хусанова, жительница дома